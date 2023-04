Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mofa-Fahrer

Niederahr (ots)

Am 03.04.2023 um 10:45 Uhr kam es auf der B 255 in Fahrtrichtung Rennerod zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Mofa-Fahrer. Dieser beabsichtigte in Höhe Niederahr die B255 zu verlassen und wurde von einem nachfolgenden in gleicher Richtung fahrenden PKW-Fahrer übersehen. Nach der Kollision kam der 34-jährige Geschädigte aus der VG Selters zu Fall und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der 50-jährige Fahrer des PKW erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge durch den Abschleppdienst musste die B 255 für eine Stunde in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war zur Fahrbahnreinigung und Einrichtung einer Umleitung vor Ort.

