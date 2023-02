Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Tulpensonntag - vorläufige Bilanz

Kreis Viersen (ots)

Fünf große Karnevalszüge waren am Tulpensonntag im Kreis Viersen unterwegs. Zwischen 13:11 Uhr und ungefähr 17:00 Uhr zogen die Züge in Anrath, Breyell, Niederkrüchten, Tönisvorst und Viersen durch die Städte. Die Polizei Viersen schätzt die Besucherzahl am Straßenrand auf ca. 54.000 Jecken. Während der Züge feierten die Karnevalisten zum größten Teil ausgelassen und vor allem friedlich.

Am späten Nachmittag stiegen sowohl der Alkoholpegel als auch das Fehlverhalten der Feiernden stark an. Insgesamt setzte die Polizei 49 Platzverweise durch und nahm 32 Personen Ingewahrsam. Allein in Viersen (16) und Tönisvorst (19) sprachen die Einsatzteams zahlreiche Platzverweise aus. Sechs weitere in Breyell sowie drei in Willich gesellten sich dazu.

Die Ingewahrsamnahmen teilten sich auf 18 in Viersen, 12 in Tönisvorst und zwei weitere in Anrath auf.

Außerdem nahm die Polizei 35 Anzeigen auf. Auch hier fand der Großteil der polizeilichen Arbeit in Viersen und Tönisvorst statt. In Viersen kam es, vorwiegend nach dem Karnevalszug, zu 19 Körperverletzungsdelikten und zwei Widerständen. Für Tönisvorst hält die Polizei zwei weitere Körperverletzungen, fünf Widerstände, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine sexuelle Belästigung fest. In Willich hielt sich das Geschehen in Grenzen. Drei Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung nahmen die Ermittler hier auf.

In Niederkrüchten kam es zu keiner polizeilichen Maßnahme, alle Jecken feierten dort so wie es sich gehört. /cb (163)

