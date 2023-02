Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eine schwer und eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Willich (ots)

Am Samstag gegen 16.50 Uhr befuhr ein 26jähriger PKW-Führer aus Karrst mit seinem 25jährigen Beifahrer aus Willich in Willich die Kreisstraße 19 (Hardt) aus Richtung Kaarster Straße kommend in Richtung Willich Innenstadt. Ausgangs einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Straßenbäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer derart schwer verletzt, dass er mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. /UR (162)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell