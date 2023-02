Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Zeit von Freitag 10.30 Uhr bis Samstag 16.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstüre eines freistehenden Einfamilienhauses auf dem Bellenweg in Nettetal-Hinsbeck aufzuhebeln. Als dies misslang, begaben sie sich an die Rückseite des Hauses, stellten einen Stuhl als Steighilfe an die Hauswand und schlugen ein Fenster ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Uhren und Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (161)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell