Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Unbekannte hebelten die Haustüre auf.

Unbekannte hebelten am Freitag, dem 17.02.2023 zwischen 17:30 und 20:00 h die Haustüre eines Einfamilienhauses an der Florastraße auf und durchsuchten das Haus. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. /mikö (159)

