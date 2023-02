Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Hausen: Pkw fährt gegen Baum - Umstände werden ermittelt

Viersen-Hausen (ots)

Am heutigen Freitag gegen 10.15 h wurden Rettungskräfte und Polizei zur Rheindahlener Straße in Viersen-Hausen gerufen. Ein Pkw war in Richtung Mönchengladbach unterwegs, kam nach links von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb vor Ort. Die genauen Umstände sind noch unklar. Deswegen können wir keine weiteren Angaben, insbesondere nicht zu dem Fahrer machen. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Der Bereich der Rheindahlener Straße blieb bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /wg (157)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell