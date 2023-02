Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Altweibereinsatz - eine erste Bilanz

Kreis Viersen (ots)

Es war viel los auf den Straßen im Kreis Viersen. Viele Närrinnen und Narren waren am heutigen Altweiberdonnerstag unterwegs. Während das karnevalistische Treiben in Kempen und Nettetal weitestgehend ruhig blieb, mussten die Einsatzkräfte rund um die Cornelius Kirche in Dülken einige Male zur Tat schreiten. Unser Appell "Jeck dabei ohne Keilerei" beherzigten die meisten der in der Spitze 1800 Feierlustigen. Doch einige wenige wollten sich offenbar davon überzeugen, dass die Einsatzkräfte konsequent einschreiten. Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte 27 Platzverweise aus, 18 Menschen nahmen die Teams in Gewahrsam. Bis etwa 21:30 Uhr kam es zu sieben Körperverletzungen und zu zwei sexuellen Belästigungen in der Dülkener Innenstadt. Ebenfalls in Dülken kam es zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz, weil ein Narr ein verbotenes Messer mit sich führte. In drei Fällen kam es zu tätlichen Angriffen auf Polizeikräfte, begleitet von Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Alle Beschuldigten sind identifiziert, entsprechende Anzeigen wurden gefertigt, eine Richterin ordnete Blutproben an und bestätigte die Ingewahrsamnahmen. Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus, Einsatzleiter am heutigen Tag: "Ich freue mich über alle, die sich dem Brauchtum und dem Tag entsprechend kostümieren, friedlich schunkeln und feiern. Kein Verständnis habe ich für diejenigen, die augenscheinlich nicht Karneval feiern wolle, sondern stattdessen unkostümiert auf den Straßen unterwegs sind und das friedliche Feiern zerstören. Deswegen werden wir auch weiterhin konsequent gegen solche Störenfriede vorgehen! Wer randaliert oder Straftaten begeht, feiert nicht mehr mit." Kreisweit waren heute über 100 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit im Einsatz. /wg (154)

