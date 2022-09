Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überhol- und Bremsmanöver durchgeführt - Wer hat den Unfall beobachtet?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol hat am Mittwoch ein Autofahrer in der Otterstraße einen Unfall verursacht. Der 48-Jährige überholte innerorts einen vorausfahrenden Wagen, dabei streifte er das Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Mann immer wieder zur Wasserflasche griff und auf einem Kaugummi kaute. Dem 48-Jährigen boten die Beamten einen Atemalkoholtest an. Der Verdacht, der Fahrer könnte unter Alkoholeinfluss stehen, bestätigte sich. Er musste die Beamten zum Altstadtrevier nach Kaiserslautern begleiten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Dem 48-Jährigen wird eine Gefährdung des Straßenverkehrs nach Paragraph 315 Strafgesetzbuch vorgeworfen. Nach seinen Angaben habe ihn der andere Fahrer ausgebremst und beim Überholtwerden das Rechtsfahrgebot nicht beachtet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Angaben zu Fahrmanövern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell