Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Notruf: Baum in Flammen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwoch rückten Rettungskräfte in die Bahnhofstraße aus, weil dort laut eines Anrufers ein Baum brenne. Wie sich herausstellte, stand der Baum zwar nicht in Flammen, allerdings hatte sich rings um das Gehölz ein Glutnest ausgebreitet. Durch den Brand wurde der Baum in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt, und es bestand die Gefahr, dass er umstürzen könnte. Die Feuerwehr löschte und fällte den Stamm. Als Brandursache kommt das Abflammen von Unkraut in Frage. Nach Angaben eines Verantwortlichen der Ortsgemeinde ist kein zu beziffernder Schaden entstanden, da der bereits gesundheitlich angeschlagene Baum sowieso hätte gefällt werden müssen. |erf

