POL-PPWP: Hund totgefahren - Tierhalterin ausfindig gemacht

Kaiserslautern (ots) - Ein Trickdieb hat in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt zugeschlagen. Wie eine Mitarbeiterin bei der Polizei anzeigte, gelang es dem Täter, ein hochwertiges Armband "verschwinden" zu lassen. Der Mann hatte sich am vergangenen Mittwoch (24. August) nachmittags in dem Geschäft in der Fußgängerzone unter einem Vorwand beraten lassen. Ihm wurden mehrere Armbänder gezeigt. Erst nach dem ...

mehr