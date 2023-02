Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallverursacher geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Dülken (ots)

Am Montagmittag, um 12:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Bleichpfad und Turmstraße in Dülken. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Viersen fuhr auf der Turmstraße in Richtung Bleichpfad. Ein unbekannter Fahrer bog zeitgleich mit hoher Geschwindigkeit vom Bleichpfad in die Turmstraße nach rechts ab. Die Viersenerin musste stark bremsen und dem Unbekannten ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte sie den geparkten Pkw am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte Autofahrer hielt zunächst kurz an, setzte seinen PKW zurück und fuhr letztlich weiter in Richtung Theodor-Frings-Allee. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. In diesem saßen zwei männliche Personen in einem Alter von ca. 20 Jahren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie den unfall beobachtet oder können Hinweise auf das flüchtige Fahrzeuge geben? Melden Sie sich gerne unter der 02162/377-0. /cb (151)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell