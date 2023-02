POL-VIE: Viersen: 346 Würstchen aus Imbisswagen gestohlen

Kempen (ots) - Am Montag brachen in der Zeit zwischen 16.30 und 21.45 Uhr Unbekannte in ein Haus auf dem Ryckenweg in Tönisberg ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Zwischen 08.00 und 20.00 versuchten Unbekannte, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Von-Baeyer-Straße einzubrechen. Hier hatten der oder die ...

