Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Schockanruf gescheitert - 73-Jährige handelt richtig

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitag, 10. Februar, erhielt eine 73-jährige Frau aus Waldniel einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frauenstimme, die erklärte, sie sei ihre Tochter und hätte einen Verkehrsunfall verursacht. Außerdem meldete sich eine männliche Stimme, ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser fragte die Daten der Tochter ab und forderte eine Kaution zur Freilassung. Die 73-Jährige war zunächst sehr überrascht von dem Anruf, reagierte jedoch richtig. Sie gab keine Daten preis und rief noch während des Telefonats mit den Betrügern ihre echte Tochter an. Diese deckte den Schwindel sofort auf. Anschließend informierten Mutter und Tochter die Polizei, die weitere Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Machen Sie es wie die 73-Jährige aus Waldniel. So überraschend ein solcher Anruf ist, versuchen Sie, Ihre Tochter oder Ihren Sohn auf der Ihnen bekannten Nummer zu erreichen. Sollten Sie diese nicht direkt erreichen, versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Die Polizei oder sonstige Behörden fordern über Telefon kein Geld, nur Betrüger machen so etwas. /cb (147)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell