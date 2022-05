POL-FL: Flensburg: Vermisste 52-jährige Frau aus Flensburg gefunden

Föhr (ots) - In der Nacht zu heute (Mittwoch, 18.05.22), gegen 02.00 Uhr, nahm die Bewohnerin eines Bauernhofes in Alkersum Brandgeruch wahr und informierte die Feuerwehr. Ein Reifenstapel an einer Silage-Anlage war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen ...

mehr