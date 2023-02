POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: "Dooring-Unfall" - Radfahrer leicht verletzt

Kreis Viersen (ots) - Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter in vier Testcentren ein. In Viersen waren die beiden Stationen am Bahnhofplatz und der Helmholtzstraße betroffen. Außerdem stiegen die Unbekannten in die Teststationen in Schwalmtal Auf dem Mutzer sowie in Dülken auf der Viersener Straße ein. Entwendet wurden in allen ...

mehr