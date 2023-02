Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Eicken: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Schwalmtal-Eicken (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr wurde ein Anwohner in Eicken durch einen lauten Knall geweckt. Er stellte fest, dass ein Zigarettenautomat an der Straße Eicken gesprengt worden war.

In einiger Entfernung konnte er auf einem Feldweg ein Auto beobachten, in das eine Person, die aus Richtung des Automaten kam, einstieg. Der Wagen fuhr dann in Richtung Renneper Straße davon.

Es handelte sich nach der Zeugenaussage um ein neueres Fahrzeug, möglicherweise um einen Kombi. Auf jeden Fall habe das Auto über LED-Scheinwerfer verfügt.

Durch die Sprengung ließ sich die Geldkassette vom Rahmen des Automaten lösen. Zugang zu den Zigaretten bekamen der oder die Täter nicht.

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen. Wem ist am späten Sonntagabend oder auch vorher ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Eicken aufgefallen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (142)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell