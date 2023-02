Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Wohnungseinnbrüche gemeldet

Viersen (ots)

Am Donnerstag zwischen 15.40 und 20.40 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Mörtelsweg in Bockert ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf. So wie es derzeit aussieht, stahlen die Einbrecher Bargeld. Auf der Hofstraße in Viersen brachen Unbekannte zwischen 10.00 und 20.45 Uhr ein. Hier schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (141)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell