POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Betrüger erschleichen sich telefonisch Bankdaten

Grefrath (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr, zündeten unbekannte Personen eine Couch, die als Sperrgut am Straßenrand der Schwartzstraße in Grefrath abgestellt war, an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie verdächtige Feststellungen im Bereich der Schwartzstraße gemacht? Melden Sie diese gerne unter der 02162/377-0. /cb (136) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

