Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen dem 04.02.2023, 14.00 Uhr und dem 06.02.2023, 09.10 Uhr hat es einen Einbruch in eine Lagerhalle auf der Bürdestraße in Kaldenkirchen gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zu der Halle, in dem sie die rückwärtige Wand der Halle aufstemmten. Die Unbekannten entwendeten mehrere Steuergeräte. Die Kripo ermittelt. Falls Sie im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (135)

