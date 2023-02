Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Safer Internet Day - Tag des sicheren Internets

Kreis Viersen (ots)

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Unter dem Motto "Together for a better internet" steht der Aktionstag dieses Jahr unter dem Themenschwerpunkt Cybermobbing.

In der Welt gibt es seit vielen Jahren neben der analogen Realität eine digitale. Ein erheblicher Teil der Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen spielt sich im digitalen Raum ab. Konflikte tragen sie nicht nur in analoger, sondern immer mehr auch in digitaler Form aus. Mobbing wird dadurch erleichtert und sein Schädigungspotential gegenüber den Opfern enorm gesteigert. Solche Fälle von Beleidigungen, Herabwürdigungen oder ähnlichen, die im Internet stattfinden, werden Cybermobbing genannt.

Sollten Sie selbst mit Cybermobbing konfrontiert werden oder Kenntnis über einen Vorfall erhalten, rät die Polizei Viersen dazu, den Vorfall zu dokumentieren. Notieren Sie sich alle Informationen über die Täter und die Plattform, über die das Mobbing stattfindet. Wenden Sie sich an die Betreiber. Melden Sie diesem den Vorgang und erstatten Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei NRW informiert zum Thema Cybermobbing auch auf ihrer Internetseite.

https://polizei.nrw/artikel/cybermobbing-digitale-attacken-mit-dem-smartphone /cb (133)

