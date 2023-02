Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls - Sichern Sie Ihre eigenen vier Wände gegen Einbrecher ab!

Kreis Viersen (ots)

Mit Ende der pandemischen Maßnahmen steigen die Zahlen der Wohnungseinbrüche wieder an. Die Menschen nehmen vermehrt am gesellschaftlichen Leben teil, verreisen öfters und sind seltener im Homeoffice aktiv. Wenn niemand zu Hause ist, können Einbrecher die günstige Gelegenheit nutzen. Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden kann für viele Menschen eine große Belastung sein. Dabei macht den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können, erklärt Ihnen das Team der Kriminalprävention Viersen in einer monatlichen Gruppenberatung. Wir informieren Sie, wie Sie sich einerseits durch Ihr eigenes Verhalten, andererseits durch Sicherungstechniken schützen können und wie Einbrecher auf der Suche nach Beute vorgehen. Die Erfahrungen über Tatorte, Tatzeiten und Täterarbeitsweisen machen die Polizei zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner zu allen aufkommenden Fragen in Bezug auf Sicherung von Häusern und Wohnungen. Die nächsten Gruppenberatungen finden am kommenden Donnerstag, den 09. Februar und am Donnerstag, den 09. März jeweils um 18 Uhr in unserer Beratungsstelle Viersen Dülken, Mühlenberg 7 statt. Melden Sie sich dafür unbedingt telefonisch unter der 02162-377-3137 an und hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Sie werden zurückgerufen. Weiter Infos erhalten Sie unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-einladung-zur-kostenlosen-beratung /AM (130)

