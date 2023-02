Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-Vorst (ots)

Unbekannte drangen in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 h und 12:00 h auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Lindenallee ein und versuchten vergeblich an mehreren Wohnungen die Eingangstüren aufzuhebeln. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (128)

