Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unfall zwischen Pkw und Pedelec - 80-Jähriger leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 06.02.2023 hat es gegen 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr auf der Herrenlandstraße / Hochstraße in Brüggen gegeben. Ein 76-jähriger Nettetaler beabsichtigte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Herrenlandstraße einzufahren. Hierbei schaute der 76-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 80-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser befand sich bereits im Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Hochstraße kommend. Auf Grund der Kollision stürzte der Brüggener mit seinem Pedelec. Mit einem Rettungswagen wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. / AM (134)

