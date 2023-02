Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Alleinunfall - Hinweis der Polizei

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 07.02.2023 hat es gegen 06.50 Uhr einen Alleinunfall mit einer Pkw-Fahrerin auf der Kölner Straße in Kaldenkirchen gegeben. Eine 19-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung A61. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam die 19-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrbahn war auf Grund der niedrigen Temperaturen leicht vereist. Aktuell ist noch unklar, ob die Scheibe des Pkw während der Fahrt beschlagen- oder gar vereist war. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge dessen warnt die Polizei Viersen davor, mit beschlagenen-, oder gefrorenen Scheiben Auto zu fahren. In der kalten Jahreszeit sollten Sie dringend dafür sorgen, dass Ihre Sicht uneingeschränkt ist und die Scheiben vollständig freigekratzt sind. / AM (137)

