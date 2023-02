Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Diebstahl aus Altkleidercontainer - Mutmaßliche Täter nach Zeugenhinweis erwischt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwoch um kurz nach 21.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der beobachtet hatte, wie zwei junge Männer Dinge aus einem Altkleidercontainer an einem Supermarkt an der Kahrstraße entnahmen. Ein Streifenteam konnte die beiden Männer kurz darauf auf der Königstraße antreffen. Sie hatten einen großen Sack dabei, in dem sich einige Kuscheltiere befanden. Der Zeuge erkannte beide als diejenigen wieder, die kurz zuvor Dinge aus dem Altkleidercontainer entnommen hatten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung könnte es sich um einen 19- und einen 20-Jährigen rumänischer Abstammung ohne festen Wohnsitz handeln, die Ermittlungen dauern aber noch an. /hei (139)

