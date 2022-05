Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallverursacher mit Zweirad geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 27.5.2022, 20.00 Uhr und Sonntag, 29.5.2022, 19.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Peltzerstraße in Beckum, bei der ein grauer Skoda Fabia deutlich am Heck beschädigt wurde. Anhand der Spurenlage bog der flüchtige Verursacher aus der Heddigermarkstraße kommend nach links in die Peltzerstraße ab. Dabei fuhr er zu weit rechts und stieß gegen den am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Der Unfallflüchtige dürfte ein zweirädiges Fahrzeug benutzt haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

