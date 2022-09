Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Kupferkabel auf Baustelle

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen wurden von einer Baustelle an einem nahe der Kreisstraße 33 gelegenen Feldweg, zwischen Gerbach und Schneebergerhof, rund 25 Meter Stromkabel aus Kupfer gestohlen. Die Täter trennten vermutlich mit einem Seitenschneider etwa 10 Meter eines bereits in einem Graben verlegten Kabels ab und entwendeten weitere circa 15 Meter Stromkabel von einer Kabeltrommel. Der Schaden wird auf rund tausend Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

