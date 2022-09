Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflüchtiger Fahrer ermittelt

Meisenheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge hilft bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht. Der Zeuge beobachtete, dass am Dienstagmorgen ein LKW-Fahrer in der Straße "Heimbacher Weg" einen Metallpoller beim Rangieren aus der Verankerung gerissen hatte und wegfuhr. Der LKW und sein 52 Jahre alter Fahrer konnten von der Streife in der Nähe angetroffen werden. Nach der Unfallaufnahme durfte der Fahrer weiterfahren. Ein Unglück kommt jedoch selten alleine. Beim erneuten Wenden verursachte er an einer anderen Stelle im Heimbacher Weg einen weiteren Unfall. Hier blieb er mit dem Auflieger an einer Mauer und an einem Geländer hängen. |pilek

