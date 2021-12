Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch unsicheres Fahren gefährliche Verkehrssituationen provoziert

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei beschlagnahmte am Mittwochabend den Führerschein eines Autofahrers, weil er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist und es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen kam. In Erlenbach in der Straße "Im Wisental" fuhr der 84-Jährige in den Gegenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer musste ausweichen und informierte die Polizei. Dabei verfolgte er den 84-Jährigen, der immer wieder in den Gegenverkehr fuhr. In der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach stoppte eine Streife den Fahrer. An seinem Wagen stellten die Beamten einen "frischen" Unfallschaden fest. Dieser soll entstanden sein, so der Fahrer, als er von Otterberg Richtung Erlenbach gefahren sei. Dort sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Weil der Zustand des 84-Jährigen Anlass zur Sorge gab, wurde vorsorglich sein Sohn hinzugerufen. Er holte seinen Vater ab. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Den 84-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht und der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen Zeugen, denen der Mann durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell