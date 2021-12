Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Albert-Schweizer-Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat beim Einparken in eine Lücke in Höhe des Hauses Nummer einen roten Toyota Corolla gerammt. Zeugen konnten einen dunklen Pkw Kombi beobachten, der gegen 9:30 Uhr versuchte hinter dem Toyota einzuparken. Dabei streifte er vermutlich den hinteren linken Kotflügel des Toyota. Der dunkle Kombi entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

