POL-HB: Nr.: 0050--Bäckerei überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Altenwall Zeit: 25.01.23, bis 22.55 Uhr Unbekannte beschmierten vermutlich in der Nacht zu Donnerstag ein Parteibüro in der Altstadt mit Farbe. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter besprühten eine Glasfassade des Grünen-Büros mit dem Schriftzug "Klimakiller! Hass auf euch" in lila Farbe. Auf dem Gehweg wurde zudem "Wer hat uns verraten?" mit weißer Sprühkreide ...

