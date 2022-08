LPI-SHL: Zaun beschädigt

Milz (ots) - Ein in der Obertorstraße in Milz aufgestellter Zigarettenautomat fiel bislang unbekannten Tätern zum Opfer. Diese brachen den Automaten am Sonntag im Zeitraum von 03:45 Uhr bis 11:30 Uhr auf. Die Höhe des Schadens konnte bis dato noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

