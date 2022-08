LPI-SHL: getunt ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Unbekannte beschädigten am Freitag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen am Schloßplatz abgeparkten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

