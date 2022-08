LPI-SHL: Schornstein entwendet

Zella-Mehlis (ots) - Am 13.08.2022 wurde ein Renault Captur auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Industriestraße geparkt. Als seine Nutzerin wieder zurückkam, stellte sie während der Fahrt fest, dass ein Reifen Luft verlor. Am hinteren linken Reifen wurden durch unbekannte Täter Beschädigungen verursacht. Bei Hinweisen zu den Tätern wird gebeten, sich im Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte ...

