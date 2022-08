LPI-SHL: Sachbeschädigung von Reifen

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht vom 11.08.2022 auf den 12.08.2022 beschädigten unbekannte Täter sechs Glaselemente einer Firma in der Forstgasse in Zella-Mehlis. Dafür warfen die Täter Steine an die Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei Hinweisen zu den Tätern melden Sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

