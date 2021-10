Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fehler beim Einfahren führt zu Unfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 12.10.2021, gegen 10:30 Uhr, wollte ein 81-jähriger Fahrzeugführer in der Goethestraße rückwärts aus seinem Grundstück in die Straße einfahren. Hierbei beschädigte er das Fahrzeug eines verkehrsbedingt vor der Grundstücksausfahrt stehenden 58-jährigen Fahrzeugführers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach erfolgter polizeilicher Unfallaufnahme konnten beide Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell