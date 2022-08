Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren und abgehauen. Zeugen gesucht!

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Abend um 18.50 Uhr ereignete sich in Schmalkalden am Kreisel Bahnhofstraße/Recklinghäuser Straße ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter weißer Pkw fuhr auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug auf und schob dieses auf ein weiteres Fahrzeug. Anschließend flüchtete der weiße Pkw von der Unfallstelle und touchierte dabei noch ein weiteres Fahrzeug, bevor er unerkannt flüchten konnte. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

