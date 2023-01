Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0048 --Verkehrsunfall legt A1 lahm--

Ort: Bremen-Hemelingen, Bundesautobahn 1 Zeit: 24.01.2023, 18:00 Uhr

Am Dienstabend verunfallten mehrere Fahrzeuge auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Auslöser war der abgefallene Reifen eines Lastkraftwagens. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die A1 wurde zeitweise gesperrt.

Gegen 18 Uhr verlor ein Lastkraftwagen einen Reifen samt Felge auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Nachfolgende Autofahrer fuhren auf das im linken Fahrstreifen befindliche Hindernis auf. Insgesamt verunfallten fünf Autos mit dem Reifen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Entfernung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück zeitweise gesperrt.

Der Fahrer des Lastwagens gab später an, zunächst nicht bemerkt zu haben, dass der Reifen sich gelöst hatte. Er habe nur einen Unfall anderer Fahrzeuge hinter sich gesehen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In Folge des Unfalls bildete sich ein Stau. Am Stauende in Niedersachsen, zwischen den Anschlussstellen Uphusen / Bremen-Mahndorf und der AS Hemelingen, ereignete sich zudem ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

