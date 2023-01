Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0046 --19-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Universitätsallee Zeit: 24.01.2023, 07:50 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es in Horn-Lehe zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW fuhr eine Fußgängerin an. Die 19-Jährige erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die 19-Jährige gegen 07:50 Uhr die Universitätsallee auf Höhe der Bibliotheksstraße überqueren. Dabei wurde sie aus noch ungeklärter Ursache von einem stadteinwärts fahrenden Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Passanten leisteten Erste Hilfe, die Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte verliefen jedoch erfolglos. Der 83 Jahre alte Fahrer des BMW erlitt einen Schock. Für alle Beteiligten und Zeugen war ein Seelsorger zur Betreuung vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Universitätsallee und den Unfallort ab, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 11:10 Uhr waren die Fahrbahnen wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell