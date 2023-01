POL-HB: Nr.: 0044 --Räuber-Trio überfällt 20-Jährigen

Polizei Bremen

Nr.: 0044 --Räuber-Trio überfällt 20-Jährigen--

Ort: Bremen Hemelingen, OT Mahndorf, Bahnhof Mahndorf Zeit: 23.01.2023, 22:20 - 22:30 Uhr

Am Montagabend beraubten drei Unbekannte einen 20 Jahre alten Mann in der Nähe des Mahndorfer Bahnhofs. Unter einem Vorwand lockten sie den jungen Bremer in eine entlegene Straße. Dort schlug man gemeinsam auf ihn ein, sodass er leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22:20 Uhr wartete der 20-Jährige am Bahngleis des Mahndorfer Bahnhofs und telefonierte. Eine Gruppe von drei jungen Männern sprach ihn an, ob er schon 18 sei und der Gruppe Zigaretten kaufen könne. Der Automat sei nur eine Straße weiter. Der Bremer folgte den Dreien in die Colshornstraße. Dort bedrängte ihn das Trio und schlug gemeinsam auf den 20-jährigen Mann ein.

Durch die Faustschläge wurde der junge Mann leicht verletzt. Seine Geldbörse konnte er festhalten und schließlich weglaufen. Die Räuber erbeuteten einen kabellosen Kopfhörer und flüchteten unerkannt.

Die Tatverdächtigen sollen 185 bis 190 Zentimeter groß und ca. 20 Jahre alt sein sowie einen dunklen Teint haben. Alle drei wurden als schlank beschrieben und sollen Winterjacken getragen haben. Einer der Räuber habe blaue Jeans und weiße Sneaker getragen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Haben Sie den Überfall beobachtet oder die drei Tatverdächtigen vor oder nach der Tat gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

