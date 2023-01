POL-HB: Nr.: 0045--SV Werder Bremen gegen 1. FC Union Berlin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Neuenstraße Zeit: 22.01.2023, 17:05 Uhr In der Altstadt griff am Sonntagnachmittag ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter einen 30-Jährigen an. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer flüchtete unerkannt. In Begleitung seiner Freundin ging der 30-Jährige gegen 17:05 Uhr durch die Tiefgarage eines ...

