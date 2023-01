Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0047 --Brand an Schule, Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Ernst-Waldau-Str. Zeit: 24.01.2023; 20:45 Uhr

Am Dienstagabend kam es an einem Gebäude der Neuen Oberschule Gröpelingen in der Ernst-Waldau-Str. zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr, der offenbar durch einen Müllcontainerbrand ausgelöst wurde. Das betroffene Gebäude ist vorläufig nicht nutzbar.

Um 20:46 Uhr am Dienstagabend erreichte die Information eines brennenden Müllcontainers auf dem Gelände der Neuen Oberschule Gröpelingen die Leitstelle der Polizei Bremen. Bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde bekannt, dass das Feuer auf Gebäudeteile übergegriffen hat. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich keine Personen im Gebäude aufhielten oder durch das Feuer betroffen waren.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Bremen wurden die Anfahrtswege und der Einsatzbereich durch die eingesetzten Streifenwagen abgesperrt, so dass es im direkten Umfeld zu starken Einschränkungen des Straßenverkehrs kam.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern, so dass es gegen 23:45 Uhr wieder zu einer Freigabe der durch die Polizeiabsperrung betroffenen Straßen kam.

Aufgrund der starken Beschädigungen des Gebäudes ist eine Nutzung für den Schulbetrieb bis auf weiteres nicht möglich.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen, diese sucht Zeugen, die in der Zeit vor dem Brand Beobachtungen auf dem Gelände der Schule gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell