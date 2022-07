Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Küchenbrand in der Innenstadt - keine Verletzten

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Brandeinsatz auf der Gladbecker Straße. Um 17:12 Uhr informierten mehrere Anrufer die Leitstelle der Feuerwehr, dass aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses Rauch dringt. Umgehend alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Altstadt. Ein dienstfreier Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, der zufällig an der Einsatzstelle vorbeikam, sorgte dafür, dass alle Personen das Haus noch vor Eintreffen des Löschzuges verließen, so dass beim Eintreffen direkt mit der Brandbekämpfung begonnen werden konnte. Ein Trupp ging unter Pressluftatmer in die Geschäftsräume vor und fand in der Küche ein brennendes Elektrogerät vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die Geschäftsräume entraucht. Die Küche wurde durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen, die weiteren Räume blieben weitestgehend unversehrt. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die Feuerwehr Bottrop war insgesamt mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell