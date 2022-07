Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Küchenbrand aufmerksamer Passant alarmiert rechtzeitig die Feuerwehr

Bottrop (ots)

Bottrop-Innenstadt; In den frühen Morgenstunden, gegen 04:37 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Passant Rauch und Feuer in einer Wohnung auf der Prosperstraße und alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort war für die Einsatzkräfte der Brand aus dem Innenhof des Gebäudekomplexes sichtbar. Die Feuerwehr verschafffte sich Zugang zu der Wohnung im 2. Obergeschoss. Der Wohnungsinhaber konnte in der Wohnung schlafend aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise war die Tür zum eigentlichen Brandraum geschlossen, so dass der Bewohner unverletzt blieb. In der Küche der Wohnung war es aus unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und entrauchte die Wohung mit einem Lüftungsgerät. Durch die aufmerksame Reaktion des Passanten blieb der Brand glücklicherweise nur auf einen Raum beschränkt. Um 05:20 Uhr war der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Vonderort sowie der Berufsfeuerwehr beendet (Ln).

