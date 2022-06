Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Abbiegevorgang - Radfahrer stürzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Fahrradfahrer zeigte heute Morgen eine Verkehrsunfallflucht von Donnerstagnachmittag, 09.06.2022, bei der Polizei an. Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie Zeugen.

Ein noch unbekannter PKW-Fahrer befuhr gegen 16:40 Uhr mit einem silbernen PKW die Werner-Bock-Straße in Richtung Am Stadtholz. Neben ihm in die gleiche Richtung fuhr auf dem Radweg ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Bielefeld. In Höhe der Kreuzung Werner-Bock-Straße/ Wilhelm-Bertelsmann-Straße soll der PKW-Fahrer den Radfahrer passiert haben und vor ihm nach rechts abgebogen sein.

Durch eine Notbremsung verhinderte der Bielefelder einen Zusammenstoß, stürzte und verletzte sich an der Schulter. Der PKW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Heeper Straße.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi mit Bielefelder Kennzeichen handeln.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

