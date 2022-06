Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeutet 30 Handyattrappen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Ein bisher unbekannter Täter hatte es in der Nacht auf Donnerstag, 09.06.2022, offenbar auf Elektronikartikel abgesehen und brach in ein Mobilfunkgeschäft ein.

Als ein Mitarbeiter gegen 06:00 Uhr das Geschäft aufsuchte, stellte er fest, dass sich jemand über die Eingangstür gewaltsam Zugang zum Inneren des Gebäudes verschafft hatte.

Die Vekraufsregale, in denen sich Handy-Dummies befunden hatten, waren komplett leer. Offenbar war der Einbrecher im Glauben gewesen, es handelte sich dabei um echte Geräte. Da das Geschäft bereits mehrfach von Einbrüchen betroffen war, werden dort jedoch nur noch Attrappen ausgestellt.

Der Laden befindet sich in einem Einkaufszentrum an der Straße Rabenhof. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 18:00 Uhr am Mittwoch bis 06:00 Uhr am Donnerstagmorgen.

Ob darüber hinaus auch Pakete entwendet wurden, ist Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell