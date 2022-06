Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus Kleingartenanlage

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Online-Strafanzeige, weil ihm bereits in der Nacht zu Sonntag, 29.05.2022, zwei Gegenstände aus seinem Kleingarten an der Straße Am Stadtholz gestohlen wurden.

Der Bielefelder Kleingärtner erkannte am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr, dass seine Deutschlandfahne und eine Gartenschlauchtrommel fehlten. Zurück blieben ein durchgeschnittenes Seil am Fahnenmast und die Befestigung der Schlauchtrommel. Bei seinem letzten Aufenthalt am Samstag befanden sich noch alle Gegenstände in seinem Garten, der in Nähe der Einmündung der Werner-Bock-Straße liegt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell