Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Obererl (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 15-jähriger Kradfahrer die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz. Ausgangs einer Kurve geriet der Jugendliche in der Gemarkung Obererl in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell