POL-PDNR: Diebstahl aus Büroräumen

Dattenberg - Wegestock (ots) - Am Freitagmorgen kollidierten ein Lkw und ein Pkw an der Kreuzung Wegestock. Eine 58-jährige Frau aus Linz kam mit ihrem Pkw aus Fahrtrichtung Hähnen und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung St.-Katharinen abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen vorfahrtsberechtigten Lkw, der die L 254 aus Richtung Weißfeld kommend in Richtung St.-Katharinen fuhr und es kam zur Kollision. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. ...

