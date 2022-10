Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von einem Versicherungskennzeichen

Hildesheim (ots)

Elze:(jah) In der Zeit vom 29.09.2022 bis 18.10.2022 wurde von einem Peugeot Roller, der in Mehle in der Feldstraße abgestellt war, ein Versicherungskennzeichen entwendet. Täterhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr:05068/9303-0.

